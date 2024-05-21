Türk Mutfağı Haftası'nda Aydın Yöresel Kahvaltısı Etkinliği Düzenlendi

Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Efeler ilçesinde bulunan bir otelde 'Aydın Yöresel Kahvaltısı' etkinliği düzenlenerek kahvaltılık tatlar görücüye çıkartıldı.

Her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenledi. Abdülhamit Han Mesleki Teknik Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin de katılım sağladığı etkinlikle özenle hazırlanan Aydın'a özgü kahvaltı tabaklar basın mensuplarına tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir aşçılık mesleğini önemsediğini belirterek, "Her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında yöresel yemeklerimizin, kültürümüzün kaybolmaması için bakanlığımız tarafından Türk Mutfağı Haftası düzenleniyor. Burada gastronomi öğrencileri ağırlayarak mesleklerini yerinde tatbiki olarak görmesini istedik. Onların bu kültürümüzü sürdürerek gelecek kuşaklara aktarmaları için bu tür etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

Türk Mutfağı Haftası sebebiyle gerçekleştirilen etkinliğin ikinci ayağı Kuşadası ilçesinde gerçekleştirecek olup, 22 Mayıs saat 19.00'da Aydın Yöresel yemekleri Antalya Altın Kep Türkiye 1.si Şef Emre Turan ve ekibinin sunumuyla vatandaşlarla buluşacak. - AYDIN