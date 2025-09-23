Türk Kızılay Uşak'tan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Forma Desteği

Türk Kızılay Uşak İl Merkezi, ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye okul forması desteği sağladı.

Türk Kızılay Uşak İl Merkezi, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmayı sürdürdü. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yardım etkinliğinde, 4 gün süren çalışmalar sonucunda 150 öğrenciye okul forması hediye edildi. Kızılay yetkilileri, öğrencilerin eğitim hayatına eşit şartlarda başlamalarına katkıda bulunmanın kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Etkinliğe gönüllü olarak katılan ve bağışta bulunan tüm vatandaşlara teşekkür edildi.

Yetkililer, vatandaşları bağış yapmaya ve gönüllü olarak yardımlaşma hareketine katılmaya çağırarak, her çocuğun eğitimine katkıda bulunmanın önemine dikkat çekti. - UŞAK