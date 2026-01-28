Haberler

Patnos'ta Türk Kızılay tarafından kurban bağışı çalışması yapıldı

Türk Kızılay Patnos Şubesi, bir hayırseverin kurban bağışıyla ihtiyaç sahibi ailelere et paketleri dağıttı. Bu yardım faaliyeti, sosyal dayanışma ruhunu güçlendirdi ve toplumsal birlikteliği artırdı.

Türk Kızılay Patnos Şubesi, hayırsever bir bağışçının yaptığı kurban bağışı sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik anlamlı bir yardım faaliyetine imza attı.

Özel olarak hazırlanan et paketleri, önceden titizlikle belirlenen ve yardıma gerçekten ihtiyaç duyan ailelere büyük bir özenle ulaştırıldı.

Gerçekleştirilen bu çalışma, yalnızca temel gıda desteği sağlamakla kalmayıp, toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunun güçlenmesine de önemli katkı sundu. Dağıtım sürecinde bağışçının cömertliği ile ailelerin mutluluğu, toplumsal birlik ve beraberliğin güzel bir örneğini ortaya koydu.

Türk Kızılay Patnos yetkilileri, desteklerinden dolayı bağışçıya teşekkür ederken, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
