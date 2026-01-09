Türk Kızılay Manisa'dan öğrencilere 5 bin kişilik ikramlık

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak final haftası sınavları dolayısıyla gece saatlerinde çorba, çay, kahve ve ikramlık yiyecekler dağıtıldı.

Final sınavlarına hazırlanan öğrenciler, ders çalıştıkları saatlerde ve verdikleri molalarda Kızılay ekipleri tarafından sunulan ikramlardan faydalandı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ekiplerince yürütülen faaliyet kapsamında, sınav haftası boyunca her gece öğrencilere sıcak içecek ve yiyecek ikramı yapıldı.

Bir hafta süren çalışma ile final döneminde ders çalışan üniversite öğrencilerine destek sağlandı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Önder Gürsel, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yoğun geçen sınav dönemlerinde yanlarında olmayı önemsediklerini belirterek, "Final haftasında ders çalışan öğrencilerimiz için gece saatlerinde çorba, çay, kahve ve ikramlıklar dağıttık. Bir hafta boyunca her gece kampüste olarak öğrencilerimize ikramda bulunduk." ifadelerini kullandı. - MANİSA