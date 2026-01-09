Haberler

Türk Kızılay Manisa'dan öğrencilere 5 bin kişilik ikramlık

Türk Kızılay Manisa'dan öğrencilere 5 bin kişilik ikramlık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde final haftası boyunca Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, öğrenciler için gece saatlerinde çorba, çay, kahve ve ikramlık yiyecek dağıttı. Bu uygulama, üniversite öğrencilerine ders çalışma dönemlerinde destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak final haftası sınavları dolayısıyla gece saatlerinde çorba, çay, kahve ve ikramlık yiyecekler dağıtıldı.

Final sınavlarına hazırlanan öğrenciler, ders çalıştıkları saatlerde ve verdikleri molalarda Kızılay ekipleri tarafından sunulan ikramlardan faydalandı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ekiplerince yürütülen faaliyet kapsamında, sınav haftası boyunca her gece öğrencilere sıcak içecek ve yiyecek ikramı yapıldı.

Bir hafta süren çalışma ile final döneminde ders çalışan üniversite öğrencilerine destek sağlandı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Önder Gürsel, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yoğun geçen sınav dönemlerinde yanlarında olmayı önemsediklerini belirterek, "Final haftasında ders çalışan öğrencilerimiz için gece saatlerinde çorba, çay, kahve ve ikramlıklar dağıttık. Bir hafta boyunca her gece kampüste olarak öğrencilerimize ikramda bulunduk." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor
Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide başına gelenler olay oldu