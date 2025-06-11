Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda Nijer'de 334 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi, Kurban Bayramı'nda il genelinden toplanan 334 hisse kurbanın Nijer'da kesimini gerçekleştirerek, yardıma muhtaç ailelere ulaştırdı.

Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nin "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüğü kampanya ile bu yıl alınan vekaletlerle yapılan kurban kesimlerinde geçen yıla oranla yüzde 50 artış sağlandı. Toplamda 241 hisse kurbanın kesimi, bayramın ilk üç günü Kızılay görevlileri, din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler eşliğinde gerçekleştirildi.

Vekalet sahipleri, kurban kesim işlemleri hakkında SMS ve sesli mesaj yoluyla bilgilendirildi. Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Üngör, Nijer'de kurban kesim çalışmalarına katılarak, ihtiyaç sahiplerine destek oldu. Üngör yaptığı açıklamada:

"Türk Kızılay olarak bir bayramı daha bağışçılarımızın emanetlerini layıkıyla yerine getirmenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bağışlarıyla, güvenleriyle ve destekleriyle bu iyilik hareketine katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yıl boyu sürmesini diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR