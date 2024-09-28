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Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi'nden Öğrencilere Diş Sağlığı Eğitimi

Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi'nden Öğrencilere Diş Sağlığı Eğitimi
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Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi, 'Gülümse' projesi kapsamında öğrencileri ziyaret ederek diş sağlığı hakkında bilgilendirme yaptı ve broşür dağıttı. Etkinlikte ayrıca eğlenceli oyunlar da yer aldı.

Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi, "Gülümse" projesi ile öğrencileri okullarında ziyaret ederek diş sağlığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi gönüllüleri, "Gülümse" projesi ile öğrencilerin ağız ve diş sağlığı konusunda gerekli hassasiyeti gösterebilmeleri için kolları sıvadı. Bu doğrultuda merkeze bağlı Yakınca köyünde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen gönüllüler, öğrencilere ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirme yaparak, yapılması gerekenlerin detaylı şekilde yer aldığı broşürleri dağıttı. Eğitici ve eğlenceli geçen eğitimin ardından okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, palyaço eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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