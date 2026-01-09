Haberler

Kızılay'dan Gazipaşa'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Güncelleme:
Türk Kızılay, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri içeren yaklaşık 80 koli yardım gönderdi. Yardımlar, Kızılay gönüllüleri tarafından tasnif edilip dağıtıma hazır hale getirildi.

Türk Kızılay, Türkiye genelinde sürdürdüğü insani yardım faaliyetleri kapsamında Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde de ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Antalya Şubesi tarafından Gazipaşa'ya gönderilen yaklaşık 80 koli yardım malzemesi, Kızılay Gazipaşa Temsilcisi Uğur Bolat tarafından teslim alındı. İlçeye ulaştırılan yardımlar, Kızılay gönüllülerinin desteğiyle tasnif edilerek dağıtıma hazır hale getirildi ve depoya taşındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımların, önümüzdeki günlerde Gazipaşa'da belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı belirtildi. - ANTALYA

