Türk Kızılay Engelliler Meclisi'nden Yaşlılara Ramazan Sürprizi

Türk Kızılay Erzurum Şubesi Engelliler Meclisi, yaşlıları unutmadı ve onlara Ramazan Ayından güzel bir sürpriz yaptı.

Erzurum'un Güzelova Mahallesi'ni ziyaret eden Türk Kızılay Erzurum Şubesi Engelliler Meclisi üyeleri, burada yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, "Yaşlılar Haftası münasebetiyle Türk Kızılayı Erzurum Şubesi Engelliler Meclisi olarak, Yeşilova Mahallemizdeki pir olmuş abilerimizi ziyaret ederek Kızılayımızın hediyelerini sunduk. Hasbihal ederek kendilerine sıhhat afiyet dileklerimizi ilettik. Çocukluk günlerinin hatırına horoz şekeri hadiyeledik, nice mutlu haftalara inşallah" diye konuştu. - ERZURUM