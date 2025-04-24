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Türk Kızılay Diyarbakır'dan DİKO Başkanı'na Teşekkür Plaque

Türk Kızılay Diyarbakır'dan DİKO Başkanı'na Teşekkür Plaque
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Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca iftar programları düzenleyen DİKO Başkanı Mehmet Yüksel'e teşekkür plaketi takdim etti. Yüksel, bu iş birliğinin dayanışmanın ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirtti.

Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca iftar programları düzenleyen Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel'e teşekkür plaketi takdim etti.

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, Ramazan ayı boyunca oda olarak Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi ile birlikte her gün düzenledikleri iftar programlarıyla yüzlerce gönülde bir araya geldiklerini söyledi. Yüksel, "Bu anlamlı iş birliği kapsamında bugün Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Demirel tarafından odamıza takdim edilen bu kıymetli plaket, sadece bir teşekkür değil; dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin bir simgesidir. Katkı sunan tüm üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Rabbimizin kabul ettiği hayırlı hizmetler arasında olmasını temenni ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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