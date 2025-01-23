Türk Kızılay, Diyadin'de Kış Boyunca Yardım Çalışmalarını Sürdürüyor

Türk Kızılay, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kış boyunca sürdüreceği yardım ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda, ev eşyası ve giyim malzemesi dağıtarak yüzlerini güldürüyor.

Türk Kızılay Diyadin Şubesi görevlileri, farklı meslek gruplarından vatandaşlar ve öğrencilerden oluşan gönüllülerin desteği ile ilçede maddi durumu kötü olan aileleri tespit edilerek ailelere ulaştırıyor

Türk Kızılay Diyadin Şubesi Başkanı Suat Özden, yardımların kış mevsimi boyunca devam edeceğini belirterek, "Zorunlu kış şartlarında ihtiyaç sahiplerimizi ziyaret ediyoruz. Bağışçılarımızdan gelen gıdaları köylerimize ulaştırıyoruz, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Diyadi'ne 25 km uzaklıkta olan Pirali köyünde hane ziyaretleri yapıp teker teker gıda kolileri teslim ediyoruz. Çalışmalarımız bağışçılarımızın göndermiş oldukları gıdaları yerine ulaştırmak bu amaçla bizlerde 62 köyü ziyarete çıktık. İhtiyaç sahiplerimizi tespit edip inşallah bağışçılarımızdan gelen emanetleri yerlerine ulaştıracağız" dedi. - AĞRI