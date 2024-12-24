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Türk Hava Yolları'ndan Yeni Pet Lounge Hizmeti

Türk Hava Yolları'ndan Yeni Pet Lounge Hizmeti
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Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'nda evcil hayvanlar için özel olarak tasarlanmış Pet Lounge'u hizmete açtı. 250 metrekarelik alanda tam zamanlı veteriner hizmeti de sunulacak.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul Havalimanı'nda yapımı tamamlanan 'Pet Lounge' hizmete açıldı. Türk Hava Yolları'nın yeni açtığı Pet Lounge yapılırken hayvanların rahat edebilmesi için her şey düşünüldü.

Uçuşlarda yolcuların beraberinde bulunan evcil hayvanların ağırlığı kafesiyle birlikte 8 kilogramı geçmiyorsa ve kafes ebatları 23 cm yükseklik, 30 cm genişlik ve 40 cm uzunluk boyutlarını aşmıyorsa, uçağın kabin bölümünde seyahat edebiliyor. Bu kriterler üzerinde olan evcil hayvanlar ise uçakların kargo bölümünde taşınabiliyordu. Türk Hava Yolları, kabin bölümünde taşınması mümkün olmayan evcil hayvanların uçuş öncesi zamanlarını iyi değerlendirmek adına İstanbul Havalimanı'nda Pet Lounge hizmete sundu.

Pet Lounge yapılırken hayvanların tüm ihtiyaçları düşünüldü

Hizmete açılan Pet Lounge ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "Sevimli dostlarımız için İstanbul Havalimanı'nda yapımını tamamladığımız Pet Lounge alanımızı değerli yolcularımızın kullanımına sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Açık terası da bulunan, Tamamen bağımsız alanlarda aynı anda 32 köpek, 36 kedi ve 10 kuşa hizmet verecek şekilde tasarlanan 250 metrekare büyüklükteki alanımızda tam zamanlı veteriner hizmeti de verilecek olup minik dostlarımız uçuş öncesi keyifli vakit geçirecektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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