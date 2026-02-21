Haberler

Türk Hava Yolları, New York seferlerine olumsuz hava engeli

Türk Hava Yolları, 22-23 Şubat tarihlerindeki New York seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların güncel bilgilere resmi internet sitesinden ulaşabileceği belirtildi.

Türk Hava Yolları, 22-23 Şubat tarihlerinde ABD'nin New York kentine düzenlenecek seferlerin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları'nın internet sayfasından açıklama yapılırken şu ifadelere yer verildi:

"New York'ta beklenen olumsuz hava şartları nedeni ile 22-23 Şubat tarihlerindeki New York'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/". - İSTANBUL

