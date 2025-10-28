Türk Eğitim Sen Başkanı Geylan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan Cumhuriyet'in, özgürlüğe açılan kapı olduğunu belirterek, adalet üzerine inşa edilen bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Geylan, Cumhuriyet'in, özgürlüğe açılan kapı olduğunu belirterek, adalet üzerine inşa edilen bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti. Geylan, "Cumhuriyete uzanan yol, kararlılık ve inançla atılan adımlarla, büyük emek ve mücadelelerle örüldü. Ay yıldızlı al bayrağımız, şehitlerimizin kanıyla kutsandı. Özgürlüğe açılan kapılar nice devasa idealler ile bezendi. Bu uğurda yapılan mücadele ve fedakarlık ise tarifsizdi. 'Ya istiklal ya ölüm' kararlılığıyla ayağa kalktığı büyük dirilişin şanla ve gururla taçlandığı bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin 102'nci yılını coşkuyla ve onurla kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Cumhuriyet uğruna ödenen bedelleri, yapılan fedakarlıkları unutmadan geleceğe taşımak, her Türk evladının sorumluluğudur"

Geylan Cumhuriyet'e sahip çıktıklarına dikkati çekerek, "Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyerek, Cumhuriyete sahip çıkıyor; O'nun öğretileri doğrultusunda, ilke ve inkılaplarının aydınlattığı yolda yeni nesillere Cumhuriyet bilincini aşılıyoruz. Büyük Atatürk'ün en kıymetli emaneti olan Cumhuriyet uğruna ödenen bedelleri, yapılan fedakarlıkları unutmadan geleceğe taşımak, her Türk evladının sorumluluğudur. Cumhuriyetin temel harcını; bağımsızlık inancımız, kararlılığımız, mücadele azmimiz oluşturmaktadır. Bu noktada varlığımızın ayrılmaz bir parçası olan Cumhuriyetimize yönelik hadsiz her türlü girişim dün olduğu gibi, bugün ve yarın da kararlılıkla bertaraf edilecektir" açıklamasında bulundu.

"Cumhuriyet hiçbir zaman tartışma konusu olamaz"

Geylan, hiçbir tehdidin Cumhuriyet'i sarsamayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yaşanan değişimi, dönüşümü, yenileşmeyi hazmedemeyen kesimler bir dönem direniş göstermiştir. Bugün dahi Cumhuriyete dil uzatmaya cüret eden kirli yapılar toplumumuzun her hücresine sızmaya çabalamaktadır. Ancak hiçbir tehdit, Cumhuriyetin gücünü sarsamayacak, aksine Cumhuriyetin daha da güçlenmesini, kökleşmesini sağlayacaktır. Herkes bilmelidir ki; bu uğurda verilen mücadele ruhunu ve azmini kırmaya, milli hasletlerimizi, bilincimizi, benliğimizi yok etmeye heveslenen her yapı, milletimizin hür iradesine kastetmiş olur. Türk milleti, tarihi mirasıyla, Cumhuriyetle yoğrulmuş değerleriyle bu ihaneti asla affetmez. Cumhuriyet hiçbir zaman tartışma konusu olamaz. Kirli emellerden beslenen yozlaşmış fikirlere inat, Cumhuriyet; sarsılmaz iradesiyle Türk yurdunun semasında güneş gibi parlamaya devam edecektir."

"Cumhuriyet, bu milletin göğsünde ilelebet parlayacak bir yıldızdır"

Cumhuriyet'i daha da güçlendireceklerinin altını çizen Geylan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyeti daha da güçlendireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu yolda birlik ve kararlığımızdan asla taviz vermeyiz; ayrıştırıcı hiçbir unsurun topraklarımızdan beslenmesine müsaade etmeyiz. Cumhuriyetin temel ilkeleri Türk milletinin ortak aklı ve ülküsüdür. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 102'nci yılında, bu kutlu mirasın mimarı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve O'nun fedakar silah arkadaşlarına duyduğumuz derin minneti ve saygıyı bir kez daha ifade etmek isteriz. Cumhuriyetimizin 102'nci yılını büyük bir kıvançla kutlarken; bizlere hür ve müstakil yaşayabileceğimiz bir vatan bırakan aziz şehitlerimizi, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahraman ecdadımızı da şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Cumhuriyet, bu milletin göğsünde ilelebet parlayacak bir yıldızdır." - ANKARA