Türk Dünyası Bilgi Yarışması Afyonkarahisar'da Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen Türk Dünyası ve Türk Tarihi konulu bilgi yarışmasında, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan katılan heyetler, genel kültürlerini ortaya koyarak rekabet ettiler. Yarışmanın sonunda kazananın Türk Dünyası olduğu vurgulandı.

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları tarafından gerçekleştirilen Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan heyetlerle organize edilen Türk Dünyası ve Türk Tarihi konulu bilgi yarışması yapıldı.

Gerçekleştirilen yarışma da heyecanlı ve coşkulu anlar yaşandı. Afyonkarahisar Ülkü Ocakları İl Başkanı Mesut Çetinkaya yarışma sonrası yaptığı açıklamada, "Tek Millet Çok Devlet' şiarıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu hafta da hem yarışmacıların hem de izleyicilerin Türk Dünyası ve Türk tarihi ile ilgili genel kültür gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediğimiz Türk Dünyası bilgi yarışmasını düzenledik. Her devletin vatandaşı kendi devletinin kazanması için rekabet şartları içinde mücadele etti; netice itibariyle kazanan Türk Dünyası oldu" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
