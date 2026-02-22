Haberler

Atasever Bolvadinli gençlerle buluşacak

Afyonkarahisar'da Bolvadin Gençlik Merkezi'nde, Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, gençlerle uzay yolculuğu ve bilimsel çalışmaları hakkında interaktif bir söyleşi yapacak.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Türkiye'nin uzay yolculuğundaki önemli isimlerinden Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, Bolvadin Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle buluşacak.

25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek programda gençler, Atasever'in uzay yolculuğu süreci, bilimsel çalışmaları ve kariyer deneyimleri hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı bulacak.

Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmasının hedeflendiği etkinlikte, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yürütülen çalışmalar da ele alınacak. Uzay araştırmalarının önemi, havacılık ve uzay mühendisliği alanındaki gelişmeler ile gençlerin bu alanlarda nasıl kariyer planlayabilecekleri konuları interaktif bir söyleşi eşliğinde aktarılacak.

Bolvadin Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek programın, özellikle öğrenciler ve bilim meraklısı gençler için ilham verici bir buluşma olması bekleniyor. Katılımcılar, söyleşinin ardından merak ettikleri soruları yöneltme ve astronot Atasever ile hatıra fotoğrafı çektirme imkanı da bulacak. - AFYONKARAHİSAR

