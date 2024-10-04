Türk Aile Yapısının Korunması Çağrısı

Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Erkal, Türk aile yapısının korunması gerektiğini belirterek, "Tek kişilik hane halkı örnekleri artmaktadır. Gençlerin aileden kopartılarak yalnız yaşamaları teşvik edilmektedir. Bu durum önlenmelidir" dedi.

Türk aile yapısının korunmasının önemini vurgulayan Erkal, "Maalesef Türkiye'de tek kişilik hane halkı örnekleri artmaktadır. Gençlerin aileden kopartılarak yalnız yaşamaları teşvik edilmektedir. Bu durum önlenmelidir" dedi.

Son yıllarda dünyada aile yapısının hedef alındığını belirten Erkal, şöyle konuştu: "Böylece hedef ülkelerin sosyal dokularıyla oynanmaktadır. Sözde özgürlük adı altında normal dışı ve sapma davranışlara genç nesiller yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Sözde dost gerçekte düşman ülkeler Türkiye'de 'LGBT' adlı derneği açmışlardır. Sözde kadın haklarını savunma yutturmacası adı altında sapıklığı yayma peşine düşülmüştür. Kimsesiz çocuklar ve Suriyeli ailelerin çocukları hedef alınmaktadır. Sözde dost ülkeler kendilerinin içine düştükleri ve şikayetçi oldukları yapı bozulmalarını bize tavsiye etmektedir. Bu gibi haince maksatlarla sözde dostlarımızca kurdurulan kuruluşlar kesinlikle kapatılmalıdır. Bunlara maddi destek transferi yapan yerli ve yabancı firmalar için gerekenler mutlaka yapılmalıdır."

Bazı TV programlarının da olumsuz etkilerine değinen Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Erkal, "TV programlarında gösteriş tüketimini tahrik edici programlar, eşler, komşular, aileler arasında huzur bozucu, hasetlik duygularının doğmasına sebep olmaktadır. Komik hale gelen sofra yemek yarışmaları ve benzeri programlar dar gelirliler üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bu yüzden çocuklarla anne baba arasında sorunlar ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL