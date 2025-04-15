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Turizm Haftası Kırklareli'nde Çelenk Sunma Töreni ile Başladı

Turizm Haftası Kırklareli'nde Çelenk Sunma Töreni ile Başladı
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Kırklareli'de gerçekleştirilen Turizm Haftası etkinlikleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Türkiye'nin turizm potansiyelini vurguladı ve 2024 yılı için 100 milyon turist beklediklerini açıkladı.

Turizm Haftası etkinlikleri Kırklareli'nde çelenk sunma töreni ile başladı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ve turizm firmaları Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Şen, konuşma yaptı. Ülkenin turizm açısından zengin olduğunu ifade eden Veli Şen, geçen yıl Türkiye'yi 60 milyondan fazla turistin ziyaret ettiğini gelecek yıl içinde ise 100 milyon turist beklendiğini anlattı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şen, Kırklareli'nin tabiat yapısına değinerek, yerli ve yabancı turistleri davet etti. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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