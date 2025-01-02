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Turgutreis'te Gaziler Gençlerle Buluştu

Turgutreis'te Gaziler Gençlerle Buluştu
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Muğla'nın Turgutreis Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen panelde, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Gençler, gazilerin kahramanlık hikayelerini dinleyerek bağımsızlık ve vatan sevgisinin önemini bir kez daha anladı.

Muğla'da Turgutreis Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen "Unutulmaz Kahramanlar Gençlerle Buluşuyor" panelinde, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren gençler, gazilerin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıkları zorlukları ve kahramanlık hikayelerini dinleme fırsatı buldu. Gaziler, Türkiye tarihinin bu önemli dönemine dair hatıralarını paylaşarak, gençlere bağımsızlık ve vatan sevgisinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Panelde konuşan gaziler, savaşın zorluklarını ve Türk askerinin gösterdiği fedakarlıkları aktarırken, Türkiye'nin tarihindeki bu önemli dönemin anlamını ve değerini vurguladı. Öğrenciler, gazilere sorular sorarak olayları daha iyi anlama fırsatı buldu.

Panel sonunda söz alan üniversite öğrencileri, gazilere minnettar olduklarını belirterek, böyle anlamlı bir etkinliği düzenledikleri için organizatörlere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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