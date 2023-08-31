Turgutlu'da Zafer Coşkusu Meydanlara Taştı

Turgutlu Belediyesi düzenlediği organizasyonla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yılını coşkuyla kutladı. Büyük Zafer Yürüyüşü ve Ateş Gösterisi ile başlayan, Gencer Savaş Orkestrası Konseriyle devam eden kutlamalar vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Turgutlu Belediyesi düzenlediği organizasyonla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılını coşkuyla kutladı. Büyük Zafer Yürüyüşü ve Ateş Gösterisi ile başlayan, Gencer Savaş Orkestrası Konseriyle devam eden kutlamalar vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Turgutlu'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Turgutlu Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalar Büyük Zafer Yürüyüşü ile başladı. Koza Parkı Kavşağı'ndan hareket edilen yürüyüşte binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk bayrakları ile Atatürk Bulvarı boyunca yürüyerek Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı.

Kutlamalar, Büyük Zafer Yürüyüşü'nün sona ermesinin ardından Ateş Gösterisi ile devam etti. Ateş Gösterisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nın dolduran vatandaşların beğenisini topladı.

Turgutlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan kutlamaların sonuna ise Gencer Savaş Orkestrası damga vurdu. Birbirinden eğlenceli şarkıları kendilerine has bir şekilde yorumlayan ekip, binlerce Turgutluluya unutulmaz bir gece yaşattı.

"UNUTTURULMAYA ÇALIŞILAN MİLLİ BAYRAMLARI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARI ADINA EN ŞANLI ŞEKİLDE KUTLAYACAĞIZ"

Konser sırasında konuşma yapan ve Turgutlu'da milli bayramların hak ettiği şekilde kutlanıldığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu, muhteşemsin, harikasın! Sizleri çok seviyorum. Bizlere bu tür organizasyonlarda verdiğiniz desteğe minnet duyuyorum. Sizlere bir söz vermiş ve 'Unutturulmaya çalışılan milli bayramları, bizlere bu vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına en şanlı şekilde kutlayacağız' demiştim. 101 yıl önce 26 Ağustos'ta başlamış bir zafer yürüyüşü vardı. O zafer yürüyüşünün sonunda 30 Ağustos'ta bizi emperyalist güçlerden kurtaran, dünyanın yazdığı, dünyanın unutamadığı bir zafer oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Başkan Çetin Akın konuşmasının sonunda Gencer Savaş Orkestrası'na Turgutlu'nun ve Manisa'nın simgesi olan çeşitli hediyeleri takdim etti.

Kutlama programına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, oğlu Cemil Akın, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, eşi Nazan Honaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Erden, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Turgutluspor Kulübü Başkanı Gökhan Akın, dernek ve oda başkanları, muhtarlar, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri katıldı.