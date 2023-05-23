Turgutlu'da otizmli çocukları destekleyen proje

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Umudumuz Gökyüzü Kadar Mavi" projesi ile otizmli çocuklar ve aileler uçurtma şenliği ve piknik programında bir araya geldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Umudumuz Gökyüzü Kadar Mavi" projesi ile otizmli çocuklar ve aileler uçurtma şenliği ve piknik programında bir araya geldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Umudumuz Gökyüzü Kadar Mavi" projesi hayata geçirildi. Projede otistik çocuklar ve ailelerin katıldığı uçurtma şenliği ve piknik programı düzenlendi. Öğle yemeğinin ardından protokol üyeleri otistik çocuklar ve aileleri ile birlikte uçurtma uçurdu. Proje yazarı Turgutlu Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birimi Sorumlusu Hemşire Saadet Pekuslu Sanar, "Projemizin ismi 'Umudumuz Gökyüzü Kadar Mavi' projemizi İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne PRODES 2023 kapsamında göndermiştik. Turgutlu'daki 25 otizmli birey ve aileleri projemizin hedef kitlesini oluşturdu. Projemizde otizmli bireylerin kişisel ve duygusal anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Proje destekçilerimizden Halk Eğitim Merkezi tarafından bir müzik sınıfı ve sportif faaliyetler sınıfı belirlendi ve toplamda 8 öğretmenimiz görevlendirilerek çocukların eğitimlerine başlandı. İç İşleri Bakanlığımız tarafından tüm müzik ve spor aletleri ile araç gereçleri gönderilerek sınıflara teslim edildi. 'Otizmli bireylere yönelik müzik sınıfı, sportif faaliyetler salonu oluşturulması ve uçurtma şenliği gibi tüm faaliyetleri faaliyetleri kapsamında bir arada bulundurması nedeniyle Türkiye de bir ilk olma özelliği taşımaktadır" dedi.

Proje ile Turgutlu ilçesinde bulunan ve otizm spektrum bozukluğu tanısı konan çocukların farklı gelişim özelliklerine göre hazırlanan program çerçevesinde gereksinimi olduğu becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Turgutlu Irlamaz Yeşil Vadi 'de düzenlenen programa Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya'nın yanı sıra daire amir ve müdürleri katıldı. - MANİSA