Turgutlu Belediyesi Oyunculuk Çalıştayı Düzenliyor

Turgutlu Belediyesi, tiyatro meraklılarını bir araya getirecek olan 'Oyunculuk Çalıştayı' düzenleyecek. Çalıştayda temel bilgileriyle yaratıcı drama, oyunculuk, müzik ve dans eğitimi verilecek. Ayrıca, usta tiyatrocuların katılımıyla söyleşi yapılacak ve bir tiyatro oyunu sahnelenecek.

Turgutlu Belediyesi düzenleyeceği programla 'Oyunculuk Çalıştayı'na ev sahipliği yapacak. Tiyatro meraklılarını bir araya getirecek çalıştay, 24 Aralık Pazar günü 11.00- 18.30 saatleri arasında Atatepe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşecek.

Kültür sanat faaliyetleriyle birbirinden farklı etkinliklere imza atan Turgutlu Belediyesi Oyunculuk Çalıştayı düzenleyecek. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği iş birliğiyle yapılacak çalıştayda temel bilgileriyle yaratıcı drama, oyunculuk, müzik ve dans eğitimi verilecek. Usta tiyatrocular Ali Yaylı ve Birgül Ulusoy'un yanı sıra Fatih Ay, Hürkan Ünal, İrem Eryüksel, Gönül Şafak, Eray Yoldaş Eroğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek çalıştaya 8 yaş üzeri tiyatroseverler ücretsiz katılabilecek.

Atatepe Sosyal Tesisleri'nde 24 Aralık Pazar günü 11.00-17.00 saatleri arasında yapılacak çalıştayda saat 19.00'da ise Birgül Ulusoy ve Ali Yaylı ile söyleşi yapılacak. Turgutlu Belediyesi Oyunculuk Çalıştayı kapsamında tiyatro oyunu da sahnelenecek. XX. Direklerarası Anadolu Tiyatroları Seyirci Ödülleri Tek Kişilik Performans Ödüllü, Öykü Dağdeviren tarafından oyunlaştırılan ve oynanan "Film Anlatıcısı Kız" oyunu 24 Aralık Pazar günü saat 20.30'da Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda perdelerini açacak. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Kentimizde kültür sanat faaliyetlerinin daha fazla hemşehrimize ulaşması ve yaygınlaşması adına etkinliklerimize ve programlarımıza devam ediyoruz. Belediyemiz ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz Oyunculuk Çalıştayı'nda tiyatroya emek ve gönül veren sanatçılarımızla tiyatroseverlerimizi buluşturacağız. Gün boyu sürecek çalıştayımız ödüllü bir tiyatro oyunuyla sona erecek. Tiyatroya ilgili duyan hemşehrilerimizi çalıştayımıza kayıt olmaya ve oyunu izlemeye davet ediyorum" dedi.

Ücretsiz olacak Turgutlu Belediyesi Oyunculuk Çalıştayı'na kayıtlar ve detaylı bilgi için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 0236 313 21 22 numaralı telefonundan ulaşılabilir.