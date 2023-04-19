Turgutlu Belediyesi'nin Mobil Mutfak Aracı Hizmete Girdi

Turgutlu Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli bir hizmet verebilmek amacıyla saha araçlarına mobil mutfak aracını dahil etti. Mobil Mutfak Aracı, düzenlenen tanıtım töreniyle hizmete sunuldu.

Turgutlu Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli bir hizmet verebilmek amacıyla saha araçlarına mobil mutfak aracını dahil etti. Mobil mutfak aracı, düzenlenen tanıtım töreniyle hizmete sunuldu.

Turgutlu Belediyesi, araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Olası afetlerde afetzedelerin günlük yemek ihtiyacını karşılaması ve kentteki çeşitli organizasyonlarda kullanılması hedeflenen mobil mutfak aracı, Orta Park'ta düzenlenen törenle tanıtıldı.

"KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREM BİZLERE ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"

Tanıtım töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyledi:

" Kahramanmaraş'taki deprem bizlere çok şey öğretti. Eksiklerimiz olduğunu, acil durumlarda yapmamız gereken işlerin ne kadar değerli olduğunu gördük. Deprem sonrasında Turgutlu Meclisinde bir komisyon oluşturmuştuk. Bu komisyonla birlikte öncelikle Turgutlu Belediyesi'nin eksiği olan bir mobil mutfaktı, bunu tespit etmiştik. Bu nedenle ilk yaptığımız işlerden, aldığımız kararlardan bir tanesi yeni bir mobil mutfak oluşturmak oldu. Bünyemizde bulunan aracı bir mutfak haline getirdik. Mutfağımız tam donanımlı, günlük 3 bin ila 5 bin kişilik yemek verebilecek kapasiteye sahip. Mobil mutfak aracımızı zor anlarda kullanacağız. Onun için 'Allah kullandırmasın' diyoruz ama ihtiyaç halinde de ne kadar hazırlıklı olduğumuzu göstermek istiyoruz. Turgutlu'muzda ve Türkiye'de ihtiyaç duyulabilecek her yerde kullanmak üzere yapmış olduğumuz mobil mutfağın hayırlı olmasını diliyorum."

Günlük 3 bin ila 5 bin kişilik kapasiteli Mobil Mutfak Aracı'nın içerisinde 650 litre temiz su deposu, yaklaşık 400 litrelik kirli su deposu, otomatik hidrofor, aynı anda 2 adet tüpü bağlayabilen tüp odası, 170 santimetre uzunluğunda buzdolabı, dört gözlü fırın, yemek pişirme alanı, benmari ve servis tezgahı ile depolama alanları bulunuyor.