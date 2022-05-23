Turgutlu Belediye Tiyatrosu, Moliere'nin 'Cimri'Si ile Sahnede

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı tiyatro ekibi, ünlü yazar Moliere'nin "Cimri" oyununu tiyatro severlerle buluşturacak. Ekip, oyunu 25 Mayıs Çarşamba günü saat 20: 00'da Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Konferans Salonu'nda sahneleyecek.

Turgutlu Belediye Tiyatrosu Ekibi, Fransız Edebiyatı'nın ünlü yazarı Moliere'nin "Cimri" oyunuyla perdelerini açacak. Yönetmenliğini Alpay Erdoğmuş'un üstlendiği komedi türündeki 2 perdelik oyun aynı zamanda renkli kostümleri ve dekorlarıyla tiyatro severlerin beğenisini toplayacak.

Turgutlu Belediye Tiyatrosu Ekibinin izleyiciyle buluşturmak için gün saydığı "Cimri", 25 Mayıs Çarşamba günü TUTSO Konferans Salonu'nda saat 20: 00'da sahnelenecek. 13 yaş sınırının olduğu oyuna girişler ise ücretsiz olacak.

"UZUN ZAMANDIR BU OYUN İÇİN HAZIRLANAN EKİBİMİZ ÇOK KEYİFLİ BİR TİYATRO OYUNUNA DAHA İMZA ATACAK"

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Belediyemiz Tiyatro Ekibi, bir dünya klasiği olan Moliere'nin 'Cimri'sini hemşehrilerimizle buluşturacak. Uzun zamandır bu oyun için hazırlanan ekibimiz çok keyifli bir tiyatro oyununa daha imza atacak. Tüm tiyatro severlerimizi oyunu izlemeye davet ediyorum" dedi.