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Turgut Reis Anadolu Lisesi'nde Hazreti Peygamber'in Rolü Konulu Program Düzenlendi

Turgut Reis Anadolu Lisesi'nde Hazreti Peygamber'in Rolü Konulu Program Düzenlendi
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Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın katılımıyla gerçekleştirilen programda, Hazreti Peygamber'in şahsiyet inşasındaki rolü ve genç nesiller üzerindeki etkisi vurgulandı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp ilahi ve sinevizyon gösterimiyle devam etti.

Turgut Reis Anadolu Lisesi'nde, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın katılımıyla "Hazreti Peygamberin Şahsiyet İnşasındaki Rolü" konulu bir program gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ilahi ile sinevizyon gösterimiyle devam etti.

Programda konuşma yapan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Hazreti Peygamber'in (SAV) üstün ahlakını ve genç nesillerin şahsiyet gelişimindeki rolünü vurguladı. Çapçı, İslam'ın ilk yıllarında Peygamberimize iman eden sahabilerin genç yaşta olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Mescid-i Nebevi'de "Ashab-ı Suffa" adıyla açılan ilk okulun İslam'ın ilim merkezi haline geldiğini ifade etti.

Programın sonunda Turgut Reis Anadolu Lisesi Müdürü Muhammed Göktaş, Müftü Yaşar Çapçı'ya anlamlı konuşması ve katılımı için teşekkür etti. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Muğla Şubesi tarafından öğrencilere kek ve meyve suyu ikramı yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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