Türbedar Saniye teyzenin Bursa hasreti sona erdi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın daveti üzerine Bursa'daki anma programına katılan Kosova'daki türbenin türbedarı Saniye Türbedar, Bursa'da duygusal anlar yaşadı.

Osmanlı Devleti'ne Avrupa'nın kapılarını açan ilk padişah olan ve 1. Kosova Savaşı'nda şehit edilen Sultan 1. Murad Hüdavendigar, vefatının 633'üncü yılında Osmangazi Belediyesi tarafından Kosova'daki türbesinin ardından Bursa'daki kabri başında dualarla anıldı. Sultan Murad'ın, Çekirge semtinde bulunan türbesi ve kendi adına yaptırılan caminin önünde düzenlen anma töreninde şehit padişahın Kosova'daki türbesinin türbedarlığını yapan Saniye Türbedar da onur konuğu olarak yer aldı.

Sultan Abdulmecid Han'ın beratıyla 1854 yılında türbedar olarak tayin edilen Hacı Ali Bey ailesinin mensubu olan 71 yaşındaki Saniye Türbedar, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklara ayak basmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bursa'daki anma programında mehteran ve kılıç kalkan gösterisini izlerken duygusal anlar yaşayan Saniye Teyze, yıllardır süren hayalini gerçekleştirdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Aile olarak yaklaşık 200 yıldır şehit Osmanlı sultanına türbedarlık yaptıklarını belirten Saniye Türbedar, "Kosova'daki türbemiz yıllardır özenle korunuyor. Türkiye'den sultanın torunları bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, her yıl Kosova'da çok güzel bir organizasyon yapıyor. Türkiye'den ziyaretçiler geldikçe çok mutlu oluyoruz. Yıllardır sultan dedemizin Bursa'daki kabrini ziyaret etmeyi Allah'tan niyaz ediyordum. Çok şükür bu yıl nasip oldu. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'dan Allah razı olsun. Bizleri burada en iyi şekilde misafir etti. Osmanlı Devleti'nin kurucu padişahlarının türbelerini ziyaret etmek bizim için büyük mutluluk oldu" dedi.

Kosova'daki türbenin mihmandarı Zekeriya Hocalar ile birlikte Bursa'da ziyaretler gerçekleştiren Saniye Türbedar'a eşlik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kosova'dan gelen misafirlere çeşitli hediyeler verdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel