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Tur kazasında hayatını kaybeden eczacı kadın son yolculuğuna uğurlandı

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Muğla'da geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen tur kazasının ardından 55 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Denizlili kadın eczacı, son yolculuğuna uğurlandı.

Tur kazasında hayatını kaybeden eczacı kadın son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ - Muğla'da geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen tur kazasının ardından 55 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Denizlili kadın eczacı, son yolculuğuna uğurladı.

Geçtiğimiz 13 Temmuz'da meydana gelen kazada; Denizli'den Muğla'ya günübirlik geziye giden kafileyi taşıyan 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ne ulaştığında frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkmış, 3 araç ve 1 ikamete çarparak durabilmişti. Can pazarının yaşandığı ve 34 kişinin yaralandığı kazada; 11 yaşındaki Meryem Seleyna Gültekin olay yerinde, 65 yaşındaki sürücü Mehmet Doğu kaldırıldığı özel hastanede, 57 yaşındaki eşi Necla Doğu ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kazada hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri Denizli'de son yolculuklarına uğurlanmıştı.

Denizlili ailelerin faciaya dönüşen tur gezisinin ardından Denizli'ye bugün yeni bir acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan ve 55 gündür yoğun bakımda tedavisi süren 49 yaşındaki eczacı Sabiha Özsoy'un sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetmesiyle, kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Sabiha Özsoy, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Kadın eczacının cenazesi, bugün Merkezefendi ilçesi Hilal Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Bozburun Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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