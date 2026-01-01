Vali Aygöl, yaban hayvanları için kolları sıvadı

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, yeni yılın ilk gününde Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kış şartları nedeniyle besine ulaşmakta zorlanan yaban hayvanları için gerçekleştirilen yemleme çalışmasına katılarak doğaya yem bıraktı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, yeni yılın ilk gününde yaban hayatına destek olmak amacıyla sahaya indi. Vali Aygöl ve il protokolünün katılımıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, kış şartları nedeniyle doğal ortamlarında besin bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması gerçekleştirildi. Yaban keçilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yapılan çalışma kapsamında 300 kilogram yonca ile 250 kilogram arpa ve buğday doğaya bırakıldı. Zorlu kış şartlarında yaban hayatının desteklenmesini amaçlayan uygulamanın, doğal dengenin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor. - TUNCELİ