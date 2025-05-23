Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu için veda videosu hazırlandı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu için veda videosu hazırlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze alınan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, valilik personeli tarafından hazırlanan bir veda videosuyla uğurlandı. Videoda, Tekbıyıkoğlu'nun yaptığı çalışmalar ve veda konuşmasına yer verildi.

İçişleri Bakanlığının emrine alınan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu için valilik personeli veda videosu hazırladı.

Vali Tekbıyıkoğlu'nun merkeze alınmasının ardından valilik personeli tarafından veda videosu yayınlandı. Videoda Tekbıyıkoğlu'nun ilçede yaptığı ziyaretleri, çalışmaları ve veda konuşmasına yer aldı. Tekbıyıkoğlu, konuşmasında, "Her yolculuğun bir sonu var. Bizim Tunceli'deki yolculuğumuz burada nihayete erdi. Hakkınızı helal edin. Valilik görevi süresince de Tunceli'yi renklendirmeye çalıştım" dedi.

Videonun sonuna ise, "Bu video görev süresince Tunceli'ye katkılarıyla iz bırakan valimize bir veda ve teşekkür hediyesi olarak Tunceli Valiliğinin armağanıdır" notu düşüldü. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Elazığspor Başkanı, Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat

Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat
Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor

Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu

Profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı! Röportaj bile istediler
ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor

Trump'ın hamlesi ülkenin uykularını kaçırdı! Askerlerini geri çekiyor
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma derdim yok' sözlerine itiraz

Bahçeli'den Erdoğan'ın o sözlerine itiraz: Yolundan cayma hakkı yok
Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu

Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı: Bizim kıymetimiz bilinmedi

Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.