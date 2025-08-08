Tunceli Valisi Aygöl, Geyiksuyu Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

Tunceli Valisi Aygöl, Geyiksuyu Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu
Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Geyiksuyu Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, bölgenin ulaşım ihtiyacı ve planlanan güvenlik yolu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, vatandaşlarla köy kahvesinde bir araya geldi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, merkeze bağlı Geyiksuyu Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla köy kahvesinde bir araya geldi. Çaylar eşliğinde yapılan samimi sohbetlerde gündem, bölgenin ulaşım ihtiyacı da oldu. Sohbetin en çok konuşulan konularından biri, Merkez Karşılar Köyü'nden başlayıp Geyisuyu üzerinden Hozat ilçe merkezine kadar uzanacak olan ve 2026 yılında yapımı planlanan güvenlik yolu oldu. Vatandaşlar, yolun bölgeye kazandıracağı kolaylığı ve güvenliği memnuniyetle karşılarken, projenin bir an önce hayata geçmesini istediklerini dile getirdi.

Vali Aygöl, köy halkının talep ve önerilerini dikkatle dinleyerek notlar aldı. Aygöl, "Tunceli'nin her köşesine eşit hizmet ulaştırmak, vatandaşlarımızın sesine yerinde kulak vermek için sahadayız" dedi. - TUNCELİ

