Tunceli'de Yıldırım Düşmesi 58 Koyunu Telef Etti

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yıldırım düşmesi 58 koyun telef oldu.

Olay, Pülümür'ün Çoban Yıldızı Çağlayan yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada Mikail Karakuş'un sürüsüne yıldırım düştü. Yıldırım sonucunda 58 koyun telef oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Pülümür İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayda sayısı netleşmeyen kayıp koyunlarında olduğu belirtildi. - TUNCELİ