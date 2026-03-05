Haberler

Tunceli'de 1 Kilo 917 Uyuşturucu Madde Geçirilen Operasyonda Gözaltına Alınan 3 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 917 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Caner Aktan

(TUNCELİ) -

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kilo 917 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon yapıldı. Edinilen bilgiye göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek ticaretini yaptıkları değerlendirilen B.C.E, U.T. ve İ.A. isimli şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin daha önceden tespit edilen adresleri ile kullandıkları araçlarda arama yapıldı. Aramalarda toplam 1 kilo 917 gram 89 miligram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, 2 Mart 2026 tarihinde Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak sevk edildi.

Savcılıkça tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şahıslar, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
