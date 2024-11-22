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Tunceli'de Tilki, Sokak Kedileriyle Mama Paylaşıyor

Tunceli'de Tilki, Sokak Kedileriyle Mama Paylaşıyor
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aç kalan bir tilki, sokak kedileri için bırakılan mamalarla karnını doyuruyor. Tilkinin kedilerle birlikte mama yediği anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Tunceli'de aç kalan tilki, sokak kedileri için bırakılan mamalarla karnını doyuruyor. Tilkinin kedilerle birlikte mama yediği o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Merkez Mahallesi'ne kadar inen tilki, sokak kedileri için bırakılan mamalardan yiyerek karnını doyuruyor. Her gün mahalleye kadar inmeyi alışkanlık haline getiren tilkinin kedilerle birlikte beslendiği o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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