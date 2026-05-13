Tunceli'de Ambulans İçin Trafikte Oluşturulan "Fermuar Sitemi" Kameraya Yansıdı

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de acil bir vakaya müdahale etmek üzere yola çıkan 112 Acil Sağlık ekibi için sürücülerin trafikte oluşturduğu "fermuar sistemi" araç içi kamerasına yansıdı.

Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, acil çağrı üzerine sirenlerini açarak vakaya ulaşmaya çalışan ambulans, yoğun trafikte ilerlerken sürücülerin duyarlılığıyla karşılaştı.

Araç içi kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücülerin sağa ve sola çekilerek orta şeritte ambulans için koridor oluşturduğu görüldü.

Sürücülerin bilinçli hareketi sayesinde ambulans, olay yerine hızlı ve güvenli şekilde ulaşabildi.

Kaynak: ANKA