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Tunceli'de seçmen listeleri askıya çıktı

Yerel Haberler

Tunceli'de seçmen listeleri askıya çıktı

Tunceli ve ilçelerinde, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde seçmen listeleri askıya çıktı.

Tunceli ve ilçelerinde, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde seçmen listeleri askıya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin takvimine göre seçim listeleri, bugün saat 08.00 itibarıyla il ve ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı. Muhtarlar ilçe seçim kurulundan seçmen askı listelerini alarak kendi bölgelerinde askıya çıkardı.

Listeler, 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak. - TUNCELİ

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

14 Mayıs Tunceli Yerel Haberler

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