Tunceli'de Şap Hastalığına İlişkin Hayvan Hareket Kısıtlamaları Kaldırıldı

Tunceli'de şap hastalığına ilişkin hayvan hareket kısıtlamaları kaldırıldı.

Tunceli'de 22 Ağustos 2025 tarihinde SAT-1 serotipli Şap Hastalığı çıkışı sonrası uygulanan hayvan hareket kısıtlamaları, İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu ve Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla kaldırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 26 Ağustos 2025 tarihli duyurusunda, Mihrak Koruma ve Gözetim Bölgesi dışında kalan yerlerde hayvan hareket kısıtlamalarının, il bazında şap aşılama oranının yüzde 85'in üzerine çıkması ve İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nca uygun bulunması halinde kaldırılabileceği belirtilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüğü personellerinin 22 Ağustos'tan itibaren yürüttüğü kordon, karantina, tecrit, dezenfeksiyon ve eğitim çalışmaları sonucunda, il genelinde şap aşısı uygulama oranının yüzde 85'i geçtiği belirlendi Bu gelişmeler üzerine, 15 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplantısında, il genelindeki hayvan hareket kısıtlamalarının kaldırılması kararı alındı. - TUNCELİ