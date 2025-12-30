Tunceli'nin 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime 30 Aralık 2025 Salı günü için bir gün ara verildi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın için (30.12.2025) Kaymakamlarımız, Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ile meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucu Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine; il merkezi ve diğer ilçelerimizde ise eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kararın, bölgede etkili olması beklenen hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla alındığı belirtildi. İl merkezi ve diğer ilçelerde eğitim-öğretimin planlandığı şekilde sürdürüleceği kaydedildi.