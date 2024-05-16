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Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü

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Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yüzlerce öğrenci, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyık'ın da katıldığı yürüyüşe destek verdi.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için bir araya gelirken, yürüyüşe Tunceli Valisi Bülent Tekbıyık da katıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencileri tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. Yüzlerce öğrenci, üniversite kampüsünde bir araya gelerek yürüdü. Tekbirlerin getirildiği ve sloganların atıldığı programa, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyık da katılarak öğrencilerin yaptığı yürüyüşe destek verdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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