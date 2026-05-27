Tunceli'de bayramlaşma programı düzenlendi

Tunceli'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de bayramlaşma programı düzenlendi. Tunceli Müzesi'nde gerçekleştirilen programa Tunceli Valisi Şefik Aygöl ev sahipliği yaptı. Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Garnizon Komutanı ve 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ali Alper Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programa katılan misafirleri karşılayan Vali Şefik Aygöl, aynı zamanda vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Çocuklarla da yakından ilgilenen Aygöl'ün bayram harçlığı vermesi renkli görüntüler oluşturdu.

Bayramlaşma programı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı