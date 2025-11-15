Haberler

Tunceli'de Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

Tunceli'de etkili olan kar yağışı, Hozat-Ovacık yolunu kapattı. Ekipler, karla mücadele çalışmalarına başladı. Valilik, vatandaşların kış lastiği olmadan seyahat etmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Tunceli'de yağmaya başlayan karla birlikte kapanan Hozat- Ovacık yolunda karla mücadele çalışması başladı.

Tunceli'de 2 gündür etkisini sürdüren sağanak yağış ve fırtına, Hozat- Ovacık yolunda, Ovacık ilçesinde ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, Hozat-Ovacık karayolunda trafiğin aksamasına neden oldu. Ekiplerin bölgede çalışmalara başladığı öğrenilirken, Tunceli Valisi Şefik Aygöl konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Hozat -Ovacık Yolu karla mücadele ekiplerimiz çalışıyor. Diğer yollarımızda yoğun yağmurlu bir hava var. Tüm vatandaşımızın kış lastiği olmaksızın yolculuk yapmamasını trafik kurallarına azami dikkat etmesini önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
