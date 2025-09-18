Tunceli'de Engelli Bireyler için İki Önemli Proje Başlatıldı

Tunceli Valiliği öncülüğünde, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü katılımını hedefleyen iki önemli proje hayata geçiriliyor.

Tunceli'de Valilik koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Munzur Üniversitesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek "Engelli Dostu Üniversite" ve "Engelsiz İş Gücü Programı" başlatılıyor. Söz konusu projeler kapsamında engelli bireyler ile korunma altında bulunan engelli çocukların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata daha aktif katılımı amaçlandı. Munzur Üniversitesi çatısı altında uygulanacak olan "Engelli Dostu Üniversite" protokolü ile engelli bireylerin sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımı teşvik edilerek sosyal gelişimlerine katkı sağlanacak.

"Engelsiz İş Gücü Programı" ise Tunceli İŞKUR İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek. Program kapsamında katılımcılar, kamu kurumlarında haftada 3 gün iş deneyimi kazanacak. Aynı zamanda mesleki eğitimlerle desteklenerek istihdama hazırlanacaklar. Katılımcıların çalıştıkları her gün için bin 83 TL harçlık ve SGK priminin ödeneceği programda, bu ödemeler altın olarak özel hesaplara aktarılacak. Böylece hem ekonomik birikim hem de uzun vadeli güvence sağlanacak.

Projeler, aynı zamanda korunma altında bulunan çocukların erken yaşta beceri kazanmalarına, özgüvenlerinin artmasına ve topluma üretken bireyler olarak katılmalarına katkı sağlamayı hedefliyor. - TUNCELİ