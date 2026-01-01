Tunceli'de Etkili Olan Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Yarın Tatil

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 02 Ocak 2026 Cuma günü Tunceli genelinde eğitime (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden personel idari izinli sayılacaktır. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tunceli Valiliği, vatandaşların buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.