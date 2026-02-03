Haberler

Tunceli'de Jandarma Aracına Kar Düşmesi Nedeniyle 2 Asker Yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çatıda biriken kar kütlesi, park halindeki bir jandarma trafik aracının üzerine düşerek iki askerin yaralanmasına neden oldu. Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı.

Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, çatıda biriken kar kütlesinin jandarmaya ait trafik aracının üzerine düşmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çatıda biriken kar kütlesi, park halindeki jandarma trafik aracının üzerine düştü.O sırada araçta bulunan 2 askeri personel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, yapılan ilk müdahalenin ardından Ovacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: ANKA / Yerel
