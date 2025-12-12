Munzur ve Pülümür Çayı'nda Av Yasağı Devam Ediyor: 28 Kişiye İdari Para Cezası

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli genelindeki nehir ve avlak sahalarında yürütülen çalışmalar kapsamında yasak tarihleri ve denetim verileri kamuoyuyla paylaşıldı. 2025 yılında balık popülasyonunun korunması amacıyla uygulanan av yasakları kapsamında bin 94 denetim yapıldığı, 28 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Tunceli'de Pertek, Çemişgezek ve Uzunçayır avlak sahalarında her yıl 1 Ekim – 28 Şubat tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Bu dönemde tüm türlerde avcılık yasaklanırken, yasağın sona ermesinin ardından amatör balıkçılık izin alınması kaydıyla 28 Şubat'tan itibaren yapılabiliyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda 12 ay av yasağı

Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından en önemli ekosistemlerinden biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı ise 12 ay boyunca tam av yasağı kapsamında bulunuyor. Milli park statüsü nedeniyle Munzur Vadisi'nde doğal hayatın kesintisiz korunması zorunlu olduğundan, bölgede hiçbir şekilde balık avcılığına izin verilmiyor. Munzur havzasında yaşayan endemik tür Munzur Alası da yılın tüm aylarında koruma altında.

2025 yılında 1094 denetim, 28 kişiye ceza

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; Pülümür, Çemişgezek ve Pertek bölgelerinde 2025 yılı içerisinde toplam bin 94 denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde av yasaklarına uymayan 28 kişiye toplam 159 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, tor olarak bilinen yasak av aracının tamamen yasaklandığını hatırlatarak, zararlı avcılık yöntemlerine karşı kontrollerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Tunceli'nin akarsu ekosistemlerinin korunması ve nesli tehlike altında olan türlerin yaşatılması için vatandaşların kurallara dikkat etmesi gerektiğini belirtirken, avcılık ihlallerine tanık olan yurttaşların durumu DKMP'ye veya 112 Acil Hattı'na bildirebileceğini ifade etti.