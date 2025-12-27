Haberler

Tunceli'de arıcılara yönelik bakım ve hastalıklarla mücadele eğitimi

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde düzenlenen toplantıda, arıcılara bakım, besleme ve arı hastalıklarıyla mücadele konularında eğitim verildi.

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, arıcılara bakım, besleme ve arı hastalıklarıyla mücadele konularında kapsamlı eğitim verildi.

Tunceli'de arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, üretim kalitesinin artırılması ve arı hastalıklarıyla etkin mücadelenin sağlanması amacıyla "Arıcılıkta Bakım, Besleme ve Arı Hastalıkları" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, alanında uzman akademisyenler Prof. Dr. Aziz Gül ve Prof. Dr. Aslı Özkırım tarafından üreticilere bakım, besleme, ıslah ve arı hastalıklarıyla mücadele başlıklarında detaylı sunumlar yapıldı. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Doğan ile çok sayıda arıcı katılım sağlarken, program kapsamında Varroa mücadelesinde kullanılmak üzere temin edilen alet ve ekipmanların tanıtımı yapılarak ilçe müdürlüklerine teslimi gerçekleştirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
