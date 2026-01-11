Haberler

Tunceli'de 875 sosyal konutun kura çekimi gerçekleşti

Türkiye Yüzyılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Tunceli merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 875 konut için hak sahipleri nota huzurunda gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Törende Tunceli Valisi de yer aldı.

Türkiye Yüzyılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Tunceli merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 875 konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Tunceli'de önemli bir aşama daha tamamlandı. Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekiliş törenine Tunceli Valisi Şefik Aygöl de katılırken, noter huzurunda yapılan çekilişle Tunceli merkez ve ilçelerinde yapımı planlanan toplam 875 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Tören, projeye başvuran vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
