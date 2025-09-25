Haberler

Tunceli'de 38'inci Ahilik Haftası Ödül Töreni Düzenlendi

Tunceli'de yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödüllerin verildiği 38'inci Ahilik Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi. Törenin ardından, şehir esnaflarını konu alan bir fotoğraf sergisi açıldı.

Tunceli Müzesi'nde 38'inci Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ödül töreni düzenlendi. Söz konusu törende yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödülleri teslim verildi. Ödül töreninin ardından Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal tarafından çekilen fotoğrafların bulunduğu 'Fotoğraf Kareleriyle Tunceli'de Esnaflarımız' adlı serginin açılışı Tunceli Valisi Şefik Aygöl tarafından yapıldı. Ayrıca, Tunceli'nin eski esnaflarından uzun Mehmet lakaplı Mehmet Yıldız'ın anısına ailesine şilt takdim edilirken meslekte 30'uncu yılını dolduran Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanı Hıdır Belice'ye de onurluk verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
