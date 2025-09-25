Tunceli'de 38'inci Ahilik Haftası Ödül Töreni Düzenlendi

Tunceli'de düzenlenen 38'inci Ahilik Haftası ödül töreni kapsamında yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödülleri verildi.

Tunceli Müzesi'nde 38'inci Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ödül töreni düzenlendi. Söz konusu törende yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödülleri teslim verildi. Ödül töreninin ardından Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal tarafından çekilen fotoğrafların bulunduğu 'Fotoğraf Kareleriyle Tunceli'de Esnaflarımız' adlı serginin açılışı Tunceli Valisi Şefik Aygöl tarafından yapıldı. Ayrıca, Tunceli'nin eski esnaflarından uzun Mehmet lakaplı Mehmet Yıldız'ın anısına ailesine şilt takdim edilirken meslekte 30'uncu yılını dolduran Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanı Hıdır Belice'ye de onurluk verildi. - TUNCELİ