Tunceli'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bilinçli Yaklaşım Örnek Gösteriliyor

Tuncelili vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yönelik bilinçli tutumu örnek teşkil ediyor. Asılsız çağrı oranının yok denecek kadar az olması kentteki duyarlılığın somut bir göstergesi oldu.

Tunceli'de vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi konusundaki duyarlılığı örnek gösteriliyor. 2025'in ilk dokuz ayında 59 bini aşkın çağrıya yanıt veren merkezde asılsız çağrı oranı yok denecek kadar az. Yangın sonrası görülen küçük dumanlar gibi durumlarda bile ihbarda bulunarak tedbiri elden bırakmayan Tuncelililer, bilinçli davranışlarıyla dikkat çekerken, kent aynı zamanda Türkiye genelinde çağrı karşılama oranında birinci sırada yer alıyor.

"Bizim vatandaşımız bu konuda çok duyarlı"

1 Ocak-1 Eylül 2025 tarihleri arasında Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 59 bin 362 çağrı gelirken, asılsız çağrı oranının oldukça düşük olmasının kentteki duyarlılığın somut bir göstergesi olduğunu belirten Tunceli Acil Çağrı Merkezi Müdürü Songül Acar, "1 Ocak 2025-1 Eylül 2025 tarihleri arasında 59 bin 362 çağrımız var. Bizde asılsız çağrı oranı çok düşük. Çünkü vatandaşımız bu konuda gerçekten çok bilinçli. Asılsız çağrı olarak değerlendirmek değil de şöyle bir durum yaşanıyor, bir yerde yangın var diyelim. O yangına ekiplerimiz müdahale etmiş, söndürmüş. Ama orada belli bir süreden sonra rüzgarın etkisiyle bir tütme durumu yaşanıyor. Bizim vatandaşımız bu konuda çok duyarlı o dumanı gördüğü an tekrar 112'yi arama gereği hissediyor. Bunu asılsız çağrı olarak değerlendirebiliriz. Yoksa bizim vatandaşımızdan '112'yi arayıp meşgul edeyim, olmayan bir vakayı bildireyim' tarzında bir çağrı almıyoruz" dedi.

"Ülke genelinde birinci durumdayız"

Vatandaşların duyarlılığının yanı sıra Tunceli Acil Çağrı Merkezi personelinin de çağrıları karşılamaya yönelik oldukça başarılı olduğunu belirten Müdür Acar, "İlk çağrı karşılamada 28 personelimiz var. Bakanlığımızın yapmış olduğu değerlendirmelerde ilk dokuz aylık veride çağrı karşılamanın en yüksek olduğu il olarak görünüyoruz. Haftalık gelen bültende de ülke genelinde birinci durumdayız. Çağrı almada personelimiz yeterli" şeklinde konuştu. - TUNCELİ