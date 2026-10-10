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Tunceli Barosu başkanlığını bir oy farkla Dilan Torun kazandı, sonuca itiraz edilecek

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Tunceli Barosu başkanlığını bir oy farkla Dilan Torun kazandı, sonuca itiraz edilecek
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Tunceli Barosu'nun 14'üncü Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık yarışını 31 oyla Dilan Torun kazandı. Rakibi 30 oy alan Reyhan Helin Bulut, 90 yaşındaki bir avukatın eşiyle oy kabinine girdiğini öne sürerek sonuçlara itiraz edeceğini duyurdu.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli Barosu'nun 14'üncü Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde 31 oy alan Dilan Torun, baro başkanlığına seçildi. 30 oy alan Reyhan Helin Bulut, 90 yaşındaki bir avukatın eşiyle birlikte oy kabinine girdiğini öne sürerek seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıkladı.

Tunceli Barosu'nun 14'üncü Olağan Genel Kurulu, bir otelde gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan Genel Kurul'a avukatların yanı sıra DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Baro başkanlığı için Dilan Torun ile Reyhan Helin Bulut'un yarıştığı Genel Kurul, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Genel Kurul'da Baro'nun geçmiş dönem faaliyetleri değerlendirilirken yeni dönemde yürütülmesi planlanan çalışmalar da ele alındı.

TORUN 31, BULUT 30 OY ALDI

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları ile Türkiye Barolar Birliği delegelerinin belirlenmesi için oy kullanma işlemine geçildi. Saat 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından yapılan sayımda Dilan Torun 31, Reyhan Helin Bulut ise 30 oy aldı. Böylece Torun, rakibini bir oy farkla geride bırakarak Tunceli Barosu'nun yeni başkanı seçildi.

BULUT SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ EDECEK

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Reyhan Helin Bulut, oy kullanma işlemi sırasında usulsüzlük yaşandığını öne sürdü. Bulut, 90 yaşındaki bir avukatın eşiyle birlikte oy kullanma kabinine girdiğini belirterek seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıkladı.

Kaynak: ANKA
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