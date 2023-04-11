Tunç Soyer, Bir Kez Daha Kiraz'ın Dokuzlar Köyünde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk olarak en az oy aldığı yeri ziyaret etme sözü doğrultusunda 2019 yerel seçimlerinin hemen ardından gittiği Kiraz’ın Dokuzlar köyünde bu kez büyük bir ilgiyle karşılandı. Dokuzlar’da tarımın önemine dikkat çeken Soyer, “Üretici kendi başına, çaresiz, ne yapacağını bilmiyor. Tarım sahipsiz bırakılmaz. Tarımın planlanması lazım” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk olarak en az oy aldığı yeri ziyaret etme sözü doğrultusunda 2019 yerel seçimlerinin hemen ardından gittiği Kiraz'ın Dokuzlar köyünde bu kez büyük bir ilgiyle karşılandı. Dokuzlar'da tarımın önemine dikkat çeken Soyer, "Üretici kendi başına, çaresiz, ne yapacağını bilmiyor. Tarım sahipsiz bırakılmaz. Tarımın planlanması lazım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019 yerel seçimlerinde kendisine en az oyun çıktığı ve göreve gelir gelmez ilk ziyaret ettiği yer olan Kiraz'ın Dokuzlar köyüne gitti. Köyün sakinleriyle bir araya gelen Başkan Tunç Soyer'e Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da eşlik etti.

"TARIMDA EKMEĞİNİ KAZANAMIYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm talepleri karşılamaya devam edeceklerini belirten Başkan Soyer, tarımın önemine dikkat çekti. İzmir'de 'Bir Başka Tarım Mümkün' vizyonuyla hayata geçirilen çalışmaları anlatan Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Bu memlekette hayvancılığa toz kondurulmaması lazım. Burada üreten vatandaş, üretimden vazgeçer, hayvanını satarsa, toprağını ekmezse kentlinin de dengesi bozuluyor. Evini dağıtan, işini dağıtan kente gidiyor. Burada işsiz ordusuna katılıyor. Burada üretmeye devam etse neden başka yere gitsin? Ama insanlar mecbur kalıyor. Tarımda ekmeğini kazanamıyor. Eskiden planlama teşkilatı vardı. İnsanlar ne ekeceğini, kaçtan satacağını biliyordu. Bunu kaldırdılar. Üretici kendi başına, çaresiz, ne yapacağını bilmiyor. Her sene başka bir ürün ekiyor. Tarım sahipsiz bırakılmaz. Tarımın planlanması lazım. Ürünün planlanması lazım."

"ÇOK AZ KALDI"

Dokuzlar Muhtarı Mahmut Akçaoğlanoğlu'nun "Vatandaş üretmek istiyor. Şehre gitmek istemiyor" sözleri üzerine Başkan Soyer, "Çok az kaldı. Sıkın dişinizi. Bir şey değişecek, her şey değişecek" yanıtını verdi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise "Sizlerin desteği ile bahar gelecek" diye konuştu.