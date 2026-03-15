Tüm İş Konfederasyonu ve bağlı sendikaları iftarda buluştu

Tüm İş Konfederasyonu ve bağlı sendikaları 'İstanbuluşma' adı ile organize edilen iftarda bir araya geldi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren sendikalardan, Tüm Güven Sen Erzurum'dan, Tüm Birlik iş Bitlis'ten, Tüm Emek İş Şanlıurfa'dan, Taşeron iş Ankara'dan, Tüm Çay ve Gıda iş Rize'den, Kataşsen, Tüm Sağlık, OTİS ve Yapıyol iş sendikaları da İstanbul'dan olmak üzere Tüm İş Konfederasyonu üyesi sendikalarla bir araya geldi. Sendikacılıkta yaşanan sorunlar ve çözüm yollarının istişare edildiği toplantı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin yaptığı konuşmada, sendikacılıkta gelinen duruma vurgu yaptı. Başkan Şahin; "işçi için sendikacılıktan sendika için işçi ye evrilen sendikacılığımıza bir neşter vurmamız gerekiyor. Sendika işçi için çalışan, işçinin refahını yükseltmek için kurulan yapılar olması gerekirken, adeta işçiler sendika yöneticilerinin refahını yükseltmek için çalışırlar konumuna geldik. Bu durumdan bütün sorumluluk sahibi yetkililerimiz rahatsız olmalılar" dedi.

Sendika başkanlarının da kendi iş kollarında yaşadıkları sıkıntıları dile getirdikleri toplantı, bir sonraki Ramazan'da buluşulmak üzere konuşularak sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı